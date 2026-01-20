nordcorea,-kim-jong-un-licenzia-vicepremier-con-reprimenda-pubblica

Roma, 20 gen. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha destituito un vice primo ministro del governo per irresponsabilità nella modernizzazione di un impianto industriale, in una rara rimozione pubblica alla vigilia di un importante congresso del partito, secondo quanto riferito dai media di Stato.

Kim ha licenziato “sul posto” il vice primo ministro Yang Sung Ho durante la cerimonia di inaugurazione della prima fase del progetto di modernizzazione del complesso meccanico di Ryongsong, svoltasi lunedì, ha riferito l’agenzia ufficiale Kcna. Secondo Kim, il progetto “ha incontrato difficoltà e provocato non pochi danni economici, attraversando inutili confusioni di origine umana”.

Il piano di ammodernamento del complesso di Ryongsong rientra nella strategia delineata da Kim per sviluppare l’industria della costruzione di macchinari, presentata all’ottavo congresso del Partito dei lavoratori di Corea nel 2021.

Kim ha inoltre accusato Yang di aver tentato di deridere il centro del partito con “affermazioni e comportamenti ingiusti”, affermando che non era qualificato per ricoprire l’incarico. Yang, ex ministro dell’industria meccanica promosso a vice primo ministro con delega al settore, è anche membro supplente del Politburo.

La reprimenda pubblica, evento raro per un esponente di così alto livello, appare finalizzata a rafforzare la disciplina tra i responsabili economici in vista del nono congresso del partito, durante il quale il regime dovrebbe presentare una nuova visione di sviluppo economico e procedere a un rimpasto di incarichi.

Kim ha dichiarato che il partito ha dovuto inviare un gruppo di esperti per una revisione complessiva del progetto, aggiungendo che sono emersi circa 60 problemi legati a un’attuazione approssimativa e accusando i funzionari del governo di scaricare le responsabilità.

Il Partito dei lavoratori di Corea “è giunto a una determinazione chiara: rompere con le vecchie pratiche di affidarsi a persone troppo abituate al disfattismo, all’irresponsabilità e alla passività sarà un nuovo punto di partenza per lo sviluppo futuro”, ha affermato Kim, citato dalla Kcna.

Il leader nordcoreano ha infine fissato gli obiettivi della fase successiva di modernizzazione del complesso e indicato i compiti per rilanciare l’industria meccanica del Paese. Il complesso di Ryongsong, nella provincia di Hamgyong meridionale, è uno dei principali impianti industriali della Corea del Nord e fornisce macchinari a miniere strategiche e ad altre fabbriche.