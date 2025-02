Nordcorea, Kim Jong Un punta sullo sviluppo delle aree rurali

Leader: diminuire il gap tra la città e le regioni

Roma, 7 feb. (askanews) – Kim Jong Un ha indicato, in un discorso di cui dà notizia oggi la stampa ufficiale nordcoreana, l’urgenza di migliorare l’ambiente culturale e di vita della popolazione rurale, per eliminare le “differenze” tra città e campagna, affermando che l’obiettivo ideale è fare in modo che “l’intero paese goda dello stesso livello culturale”. Potrebbe trattarsi di una novità importante, in un paese che da sempre vive la differenza netta tra la popolazione privilegiata di Pyongyang e quella rurale come un elemento sociale costitutivo.

Il leader nordcoreano ha partecipato ieri a una cerimonia di inizio lavori per un ospedale regionale, evidenziando il grande divario tra le aree urbane e quelle rurali e impegnandosi a fare della modernizzazione dei servizi sanitari regionali una “massima priorità”. L’Ospedale della contea di Kangdong – non lontana da Pyongyang – è stato ristrutturato in base alla politica di sviluppo regionale denominata “20X10”.

Kim ha definito come “massima priorità” la modernizzazione e il progresso del servizio sanitario pubblico, impegnandosi a svilupparlo in un contesto che “coltivi la forza vitale del paese e crei radici robuste per il ringiovanimento regionale.”

Ha inoltre dichiarato che la costruzione di strutture sanitarie pubbliche e di centri multifunzionali per la vita culturale è un compito urgente che accelererà “lo sviluppo simultaneo e bilanciato di tutti i settori e le regioni”, annunciando un piano per costruire 20 ospedali ogni anno, a partire dal 2026.

Kim ha aggiunto che il centro servizi generali, che includerà strutture per cinema, sport e cultura, illuminerà il popolo e trasformerà i cittadini in “pionieri e creatori culturali”.

La Corea del Nord sta promuovendo la “Politica di sviluppo regionale 20X10” sin dallo scorso anno, con l’obiettivo di costruire 20 fabbriche moderne in città e paesi ogni anno per un periodo di 10 anni, al fine di migliorare la vita materiale e culturale della popolazione. Ad agosto, Kim ha ordinato di estendere questa politica ad altri settori, tra cui ospedali e centri di distribuzione per la scienza e la tecnologia.