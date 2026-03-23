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Nordcorea, Kim Jong Un rinnova i quadri: cambio di generazione
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Nordcorea, Kim Jong Un rinnova i quadri: cambio di generazione

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Roma, 23 mar. (askanews) – La Corea del nord ha annunciato un ampio rimpasto ai vertici del potere durante una riunione chiave del parlamento pro forma, promuovendo nuovi quadri fedeli a Kim Jong Un e allontanando figure della vecchia generazione. Una mossa che, secondo diversi osservatori, rafforza ulteriormente la leadership personale del leader a quasi 15 anni dall’inizio del suo potere. Lo riferisce l’agenzia di stampa Yonhap.

Nel corso della prima giornata della prima sessione della 15ma Assemblea popolare suprema tenuta ieri, oltre alla scontata conferma di Kim come presidente della Commissione affari di Stato, Jo Yong Won, già segretario del partito per gli affari organizzativi, è stato eletto presidente del comitato permanente dell’Assemblea. La sua ascesa a quello che viene considerato il secondo incarico più importante del Paese segna l’uscita di scena del predecessore Choe Ryong Hae, figura storica dell’apparato dirigente sin dai tempi di Kim Jong Il e figlio di un esponente dell’élite della resistenza antigiapponese.

L’Assemblea ha inoltre eletto Jo contemporaneamente presidente del Parlamento e primo vicepresidente della Commissione per gli affari di Stato, consolidandolo come la figura più potente dopo Kim.

Anche la Commissione per gli affari di Stato, il massimo organo di potere del Paese, è stata oggetto di modifiche rilevanti. Tra i nuovi membri figurano l’ex premier Kim Tok Hun e il procuratore capo Kim Chol Won, mentre ne sono usciti la sorella del leader Kim Yo Jong e altri esponenti di primo piano della vecchia guardia, tra cui Kim Yong Chol, Ri Son Gwon e Pak Jong Chon. Al loro posto hanno guadagnato spazio quadri del partito attualmente attivi sulla scena politica, tra cui Ri Hi Young, Kim Jae Ryong, Jong Kyong Thaek e Ju Chang Il.

La sessione di domenica ha rieletto Kim alla massima carica dello Stato come presidente della Commissione per gli affari di Stato, per il suo terzo mandato consecutivo da quando l’organismo è stato istituito nel 2016 come principale centro di indirizzo politico del Paese.

Secondo gli analisti, il rimpasto rappresenta un passaggio di generazione ai vertici della Corea del nord e punta a rafforzare ulteriormente il controllo personale di Kim sul sistema. Hong Min, ricercatore senior del Korea Institute for National Unification, ha osservato che Pyongyang ha omesso qualunque riferimento alla discendenza ideologica del leader dai suoi antenati, ricorrendo invece a espressioni superlative nei confronti di Kim Jong Un che vanno oltre quelle usate per i suoi predecessori.

L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna, riferendo della rielezione di Kim, lo ha definito “il più eminente pensatore e teorico del mondo contemporaneo” e “il grande stratega della costruzione dello Stato e il grande artefice della creazione e del cambiamento”.

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