nordcorea,-kim-jong-un-supervisiona-test-nuovo-motore-missilistico

Roma, 30 mar. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato un test a terra di un motore missilistico ad alta spinta a combustibile solido realizzato con materiale composito in fibra di carbonio, definendolo parte del piano quinquennale della Corea del nord per rafforzare le proprie capacità di attacco strategico. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale Kcna.

Secondo la Kcna, Kim ha assistito al test di un motore di nuova concezione realizzato con materiale composito in fibra di carbonio, con una spinta massima di 2.500 kilonewton, senza precisare né la data né il luogo della prova.

L’agenzia ufficiale ha spiegato che il test rientra nel piano quinquennale di sviluppo della difesa nazionale, volto al costante rafforzamento dei mezzi di attacco strategico. Citato dalla Kcna, Kim ha affermato che le capacità difensive della Corea del nord sono entrate “in una fase significativa di cambiamento nella costruzione delle forze strategiche”.

Si tratta del primo test nordcoreano di un motore missilistico ad alta spinta a combustibile solido dallo scorso settembre, quando la spinta massima era stata indicata in 1.971 kilonewton. Il motore viene ritenuto destinato al missile balistico intercontinentale Hwasong-20, ancora in fase di sviluppo.

Kim ha definito il test di “grande significato” per portare le capacità militari strategiche del paese al massimo livello, sostenendo che esso “corrisponde pienamente alla strategia nazionale e alla necessità militare di modernizzare le forze strategiche”.

Secondo la Kcna, il leader nordcoreano ha inoltre indicato “compiti principali” per rafforzare ulteriormente, sul piano qualitativo e quantitativo, lo sviluppo delle forze strategiche statali.

L’agenzia ha riferito anche che Kim ha preso separatamente parte a un altro test destinato a valutare le prestazioni dei nuovi carri armati, organizzato dall’Istituto per le armi corazzate dell’Accademia delle scienze della difesa.

La prova avrebbe esaminato l’efficacia in combattimento del sistema di protezione contro mezzi anticarro da diverse direzioni, confermandone le capacità difensive con un tasso di successo del 100%, secondo la Kcna.

“Il test di oggi ha dimostrato che la funzionalità del sistema di intercettazione del nostro nuovo carro armato principale è pienamente dotata di una capacità completa di distruggere quasi tutti i mezzi anticarro esistenti”, ha dichiarato Kim.

La Kcna ha infine riferito che il leader nordcoreano ha visitato una base di addestramento delle forze speciali sotto l’Ufficio operativo dello Stato maggiore generale dell’Esercito del popolo coreano, ispezionando le esercitazioni delle unità speciali a tutti i livelli.