Nordcorea, Kim non va a capodanno al mausoleo del padre e del nonno

E’ il secondo anno consecutivo che non ci va

Roma, 2 gen. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha apparentemente saltato per il secondo anno consecutivo la consueta visita di Capodanno al mausoleo Kumsusan, presso il quale sono conservati i corpi dei precedenti leader nordcoreani, il padre Kim Jong Il e il nonno Kim Il Sung.

La KCNA ha riferito che il primo gennaio alti funzionari del governo, del partito e comandanti militari hanno visitato il Palazzo del Sole di Kumsusan, ma Kim non figurava tra i partecipanti.

I partecipanti hanno rinnovato il loro impegno a promuovere la prosperità del Paese sotto la guida di Kim Jong Un, ha dichiarato la KCNA.

Da quando ha assunto il potere alla fine del 2011, Kim ha visitato il mausoleo ogni primo giorno dell’anno, tranne nel 2018 e lo scorso anno.

Negli ultimi anni, il leader nordcoreano sembra aver ridotto significativamente la frequenza delle sue visite al mausoleo, che in passato avvenivano in occasione di anniversari-chiave, come i compleanni e le ricorrenze della morte del padre e del nonno, oltre che per l’anniversario della fondazione del partito.

Dal 2022, non sono stati riportati resoconti nordcoreani di visite di Kim al mausoleo per il compleanno di Kim Jong Il, il 16 febbraio, o di Kim Il Sung, il 15 aprile.