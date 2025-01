Nordcorea, Kim testa missile da crociera strategico: “Ci stiamo perfezionando”

(Adnkronos) – Mentre il presidente Usa Donald Trump lo definisce “intelligente” e apre al dialogo annunciando che lo chiamerà, il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ‘festeggia’ il primo lancio di un missile dall’insediamento del tycoon. Pyongyang ha testato infatti un missile da crociera strategico, “colpendo il bersaglio con precisione”. Ad annunciarlo è l’agenzia di Stato Kcna. “I mezzi di deterrenza delle forze armate della Repubblica Popolare Democratica di Corea si stanno perfezionando sempre di più”, ha dichiarato il leader nordcoreano, che ha assistito ai test.

Due giorni fa, nella sua intervista a Fox News, il presidente Trump ha toccato anche il tema Nordcorea, con un focus particolare sul leader supremo Kim Jong-un. “Mi sono trovato bene con lui – ha detto Trump -. Non è un fanatico religioso. Si dà il caso che sia una persona intelligente”, le parole del tycoon.

Trump, che è stato il primo presidente americano a mettere piede in Corea del Nord, ha incontrato Kim tre volte durante il suo primo mandato, di cui l’ultima nel 2019 presso la Zona demilitarizzata al confine con la Corea del Sud. “Lo sentirò”, ha detto il magnate nell’intervista, aprendo la porta a nuovi sviluppi sul fronte coreano.

In un quadro di distensione, almeno apparente, tra Usa e Russia – con Trump che intende dialogare con Vladimir Putin per porre fine alla guerra e che recentemente ha ‘bacchettato’ Volodymyr Zelensky – la Corea del Nord sembra intanto determinata a inviare nuovi rinforzi ai militari russi impegnati a combattere contro le truppe ucraine nella regione di confine Kursk. Ne è certo il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, che lo ha affermato nel corso di una intervista alla rivista The War Zone.

Anche il New York Times, citando un funzionario statunitense a condizione di anonimato, ha scritto nei giorni scorsi che nuove truppe di Pyongyang potrebbero arrivare entro due mesi. Secondo Budanov, Pyongyang invierà unità di artiglieria, armi e altri 150 missili balistici a corto raggio che i russi potranno utilizzare contro gli ucraini. Lo scorso anno la Corea del Nord aveva consegnato all’esercito russo 148 missili a corto raggio, secondo fonti di Kiev e di Seul.

Budanov ritiene inoltre che Pyongyang consegnerà a Mosca altri cannoni semoventi Koksan e sistemi di lancio multiplo di razzi, ricordando che la Corea del Nord ha fornito alla Russia 120 pezzi di ciascuno di questi sistemi negli ultimi tre mesi. Inoltre ci si aspetta che i soldati nordcoreani addestrino i loro colleghi russi sui sistemi in dotazione, ha affermato. Un contingente di 12mila soldati nordcoreani si sono uniti ai militari russi per contrastare l’esercito ucraino nell’oblast di Kursk e Kiev stima che finora abbia registrato 4mila perdite.

E Pyongyang starebbe addirittura accelerando i preparativi in vista di un nuovo dispiegamento di truppe in Russia, almeno secondo un rapporto messo a punto dagli Stati maggiori riuniti della Corea del sud, citato dall’agenzia di stampa Yonhap.

Seul e Washington hanno accusato Pyongyang di aver inviato circa 11mila soldati a combattere al fianco dei militari russi nella guerra contro l’Ucraina. L’intelligence sudcoreana parla inoltre di 300 morti tra i militari nordcoreani e 2700 feriti. “A circa quattro mesi dal dispiegamento di truppe si presume che la Corea del Nord stia accelerando i preparativi per ulteriori misure e per il dispiegamento a seguito delle molteplici vittime e dei prigionieri”, ha dichiarato lo Stato Maggiore Riunito nel rapporto pubblicato nei giorni scorsi.

Nel rapporto si ricordava inoltre che la Corea del nord sembrasse pronta a provocazioni con missili balistici a corto raggio, missili da crociera o palloni per il trasporto di rifiuti in qualsiasi momento. “Dato che hanno condotto provocazioni a sorpresa a seconda delle loro esigenze, l’esercito non escluderà la possibilità di tali provocazioni e rafforzerà la sorveglianza”. Oggi, quindi, il nuovo lancio. Il primo nella nuova era Trump.