nordcorea,-kim-visita-cacciatorpediniere-sviluppato-con-aiuto-russo

Milano, 6 ott. (askanews) – I media statali nordcoreani pubblicano le immagini del leader Kim Jong Un in visita il 5 ottobre al “Choe Hyon”, uno dei due cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate dell’arsenale del Paese. Kim avrebbe affermato che la nave da guerra dovrebbe “punire le provocazioni del nemico”.L’esercito sudcoreano ha affermato che la Choe Hyon potrebbe essere stata sviluppata con l’aiuto russo, probabilmente in cambio dell’invio di migliaia di soldati nordcoreani a supporto della guerra di Mosca in Ucraina.Le immagini mostrano Kim apparentemente impegnato a supervisionare una sala di controllo all’interno della nave, con monitor che mostrano l’oceano intorno alla penisola coreana.

