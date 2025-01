Nordcorea lancia missili da crociera, messaggio a Trump?

Testati missili mare-terra, presente Kim Jong Un

Roma, 26 gen. (askanews) – La Corea del Nord ha testato missili guidati strategici da crociera mare-terra, Lo ha affermato oggi l’agenzia di stato nordcoreana KCNA, in quello che potrebbe essere un messaggio alla nuova amministrazione Usa di Donald Trump, il quale ha detto di voler dialogare con il leader di Pyongyang Kim Jong Un.

L’Amministrazione per i missili della Corea del Nord ha effettuato il test ieri, come “parte dei piani per costruire capacità di difesa nazionale al fine di aumentare l’efficacia del controllo strategico contro potenziali nemici,” ha dichiarato la KCNA.

I missili, a suo dire, hanno colpito con precisione i bersagli dopo aver percorso orbite di volo ellittiche e a forma di otto di 1.500 chilometri, ha riferito l’agenzia, aggiungendo che il lancio non ha avuto alcun impatto negativo sulla sicurezza dei paesi vicini.

A supervisionare il lancio è stato lo stesso leader Kim Jong Un, il quale ha osservato che “i mezzi di deterrenza bellica delle forze armate della Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK) vengono perfezionati in modo sempre più approfondito”, secondo quanto riportato dalla KCNA.

Kim ha anche affermato che “la DPRK farà sempre sforzi vigorosi in modo responsabile per adempiere alla sua importante missione e dovere di difendere una pace sostenibile e duratura e la stabilità sulla base di una forza militare più potente in futuro”.

Lo Stato maggiore sudcoreano ha confermato il lancio di missili, rilevando che sono stati lanciati diversi missili da crociera da un’area interna della Corea del Nord verso il Mar Giallo intorno alle 16:00 locali di sabato.

Sulla base delle immagini rilasciate dalla KCNA, i missili sembrano essere stati lanciati utilizzando il metodo del lancio a freddo, tipicamente associato ai sistemi di lancio verticale da sottomarini e navi.

A gennaio dello scorso anno, la Corea del Nord ha testato nuovi missili strategici da crociera lanciati da sottomarini, chiamati Pulhwasal-3-31 in due occasioni, sollevando dubbi sul fatto che i missili più recenti possano essere una versione migliorata di quelli dell’anno scorso.