Nordcorea, media di stato glorificano Kim Jong Un: è un “miracolo”

Roma, 25 feb. (askanews) – I media statali nordcoreani hanno avviato oggi una campagna di glorificazione del leader Kim Jong Un dopo la sua recente rielezione alla massima carica del Partito dei lavoratori di Corea, definendolo “il più grande uomo del mondo” e descrivendo la sua leadership come un “miracolo”.
“L’intero popolo del Paese è stato pervaso da infinita emozione ed esaltazione” per la rielezione di Kim, afferma un articolo del Rodong Sinmun, principale quotidiano del partito al potere.
Nel congresso del partito in corso, il primo dal 2021, Kim è stato rieletto segretario generale del Partito dei lavoratori di Corea. Il congresso, aperto giovedì scorso, esamina i risultati delle politiche del quinquennio precedente e definisce i nuovi obiettivi per i prossimi cinque anni.
Secondo il giornale, negli ultimi cinque anni sono stati raggiunti “grandi risultati” impensabili “persino in secoli”, paragonabili a un “miracolo”. L’articolo esalta tra i principali successi la “capacità di difesa assoluta”, il “boom edilizio” e lo sviluppo regionale sotto la guida di Kim.
Il quotidiano cita in particolare la nuova fattoria di serre costruita a Sinuiju, città nordoccidentale devastata da inondazioni nel 2024, attribuendo a Kim “tre miracoli”: il salvataggio degli sfollati, la ricostruzione post-alluvione e la realizzazione del complesso agricolo.
L’articolo sottolinea inoltre la politica “centrata sul popolo” del leader, glorificandolo come la “grande madre di tutti i miracoli per il popolo” e “il più grande uomo del mondo”, dotato di un amore “forte e speciale” per la popolazione.