Nordcorea mette in mostra le sue armi più moderne

Roma, 6 ott. (askanews) – La Corea del Nord ha inaugurato per il terzo anno consecutivo la sua esposizione annuale della difesa, con il leader Kim Jong Un che l’ha definita “il risultato” dei progetti del Paese per modernizzare e potenziare le proprie capacità militari.

La mostra Defence Development-2025 è stata inaugurata sabato a Pyongyang, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale Kcna.

Nel suo discorso all’evento, Kim ha presentato l’esposizione come “il risultato recente di importanti progetti volti a collocare la struttura delle capacità militari della Repubblica popolare democratica di Corea, con la deterrenza nucleare come spina dorsale, su basi sempre più moderne e avanzate”.

Kim ha accusato la Corea del Sud e gli Stati uniti di condurre “diverse esercitazioni basate su scenari di operazioni nucleari” e di ampliare la presenza di mezzi militari in Corea del Sud e nella regione.

“Stiamo osservando attentamente il dispiegamento da parte degli Stati uniti dei loro mezzi di attacco strategico e di ricognizione, nonché la mobilitazione di atti ostili in connessione con una nuova possibile minaccia alla sicurezza del nostro Stato”, ha dichiarato Kim.

Il leader nordcoreano ha aggiunto che il Paese ha adottato “misure chiare” per rispondere a tali minacce, assegnando “asset speciali” ai “principali obiettivi di nostro interesse”.

“Devono essere loro stessi a giudicare se il territorio della Repubblica di Corea sarà un luogo sicuro in qualsiasi circostanza”, ha avvertito, riferendosi alla Corea del Sud con il suo nome ufficiale, Repubblica di Corea.

In risposta, l’ufficio presidenziale sudcoreano ha invitato Pyongyang a impegnarsi per il dialogo e la cooperazione. “Speriamo che la Corea del Nord partecipi al dialogo e alla cooperazione per la pace e la stabilità nella penisola coreana e nella comunità internazionale”, si legge in una nota della presidenza.