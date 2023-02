Nordcorea minaccia: reazione senza precedenti a manovre Usa-Sudcorea

Una nota del ministero degli Esteri di Pyongyang

Roma, 17 feb. (askanews) – La Corea del Nord ha minacciato oggi con una nota di “un portavoce” del ministero degli Esteri “reazioni persistenti e forti senza precedenti” nel caso in cui Stati uniti e Corea del Sud mettessero in atto il loro piano di esercitazioni militari che Pyongyang vede “con giusta apprensione e ragione come preparativi per una guerra d’aggressione”.

Inoltre, Pyongyang ha condannato il fatto che gli Stati uniti stiano trasformando il Consiglio di sicurezza delle Nazionio unite “in uno strumento per la politica ostile illegale nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord, ndr.)”.

Il ministero ha rivendicato il fatto che la Corea del Nord “ha concentrato tutti i suoi sforzi nel realizzare i propri piani di sviluppo, mantenendo pace e stabilità nella penisola coreana e nella regione”. Si è “astenuta da ogni operazione militare special, eccetto il regolare programma per mantenere attiva la su a capacità di difesa, dovuto per ogni stato sovrano”.

Invece, a dire di Pyongyang, “Stati uniti e Corea del Sud hanno fatto ricorso a preoccupanti dimostrazioni militari dall’inizio dell’anno, per danneggiare gravemente gli interessi di sicurezza della Repubblica democratica di Corea”.

La nota fa riferimento all’annuncio da parte della Corea del Sud di un programma di esercitazioni militari la prossima settimana con l’obiettivo di migliorare l’operatività degli asset nucleari Usa e di esercitazioni regolari previste per marzo.

“La realtà mostra chiaramente che Usa e Corea del Sud sono arci-criminali che deliberatamente minano la pace e la stabilità nella Penisola coreana e nella regione”, si legge nella nota del regime di Kim Jong Un. “Nel caso in cui Usa e Corea del Sud – conclude – mettano in pratica il loro piano già annunciato di esercitazioni militare che la Repubblica democratica popolare di Corea, con la giusta apprensione e ragione, vede come preparativi per una guerra d’aggressione, si troveranno di fronte a reazioni persistenti e forti senza precedenti”.

