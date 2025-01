Nordcorea, potente sorella di Kim Jong Un potrebbe avere due figli

Agenzia spionaggio sudcoreano sta cercando di confermarlo

Roma, 3 gen. (askanews) – La potente sorella minore del leader supremo nordcoreano Kim Jong Un potrebbe avere due figli. LO ha affermato oggi l’agenzia di spionaggio sudcoreana, la quale ha affermato che sta effettuando accertamenti per verificare se due bambini recentemente avvistati accanto a Kim Yo Jong siano suoi figli.

Un video della performance artistica per il nuovo anno in Corea del Nord, trasmesso mercoledì dalla Korean Central Television, mostra Kim Yo Jong camminare all’esterno del luogo dell’evento, tenendo per mano un bambino, mentre una bambina le cammina accanto. L’immagine ha suscitato speculazioni sul fatto che potrebbero essere i suoi figli.

Il Servizio nazionale d’intelligence della Corea del Sud (NIS) ha detto che è “aperta alla possibilità che i bambini possano essere figli di Kim Yo Jong”, data la loro età, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap.

Ieri un funzionario del ministero dell’Unificazione ha dichiarato che la performance artistica per il nuovo anno in Corea del Nord era un evento per le famiglie e lo stesso Kim Jong Un ha partecipato con la figlia, Kim Ju Ae, che spesso lo accompagna, anche in esercitazioni militari, tanto che qualcuno suggerisce che possa essere lei la possibile preferita per una successione.

Ad aprile 2015, il NIS aveva riferito che si presumeva che Kim Yo Jong dovesse partorire il mese successivo. Successivamente, nel 2018, una fonte aveva dichiarato ai servizi sudcoreani che Kim era incinta durante la sua storica visita in Corea del Sud, nel febbraio di quell’anno, per le Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Tuttavia quelle informazioni non sono mai state confermate.