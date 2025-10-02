nordcorea-prepara-grande-parata-militare-per-il-10-ottobre

giovedì, 2 Ottobre , 25

AttualitàNordcorea prepara grande parata militare per il 10 ottobre
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 2 ott. (askanews) – La Corea del Nord sembra prepararsi a una parata militare su larga scala, possibilmente in notturna, per celebrare il prossimo anniversario chiave del partito. Lo ha confermato oggi l’esercito sudcoreano, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap.

Il Nord si appresta a celebrare l’80mo anniversario del Partito dei Lavoratori di Corea il 10 ottobre. La Corea del Nord ha organizzato parate militari negli anniversari del partito che terminano con zero o con cinque.

“Ci sono segnali che la Corea del Nord si stia preparando a una parata militare con la partecipazione di decine di migliaia di persone, che il nostro esercito sta monitorando attentamente”, ha dichiarato in un briefing regolare il colonnello Lee Sung-jun, portavoce dello Stato Maggiore Congiunto (JCS) sudcoreano.

Lee ha affermato che l’esercito ha rilevato movimenti di veicoli e di alcuni equipaggiamenti militari, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il funzionario del JCS ha detto che il Nord potrebbe organizzare una parata militare notturna, ma resta da vedere se l’evento si terrà intorno alla mezzanotte o prima.

Alcuni analisti hanno ipotizzato che Pyongyang possa mostrare durante la parata militare il missile balistico intercontinentale di nuova generazione Hwasong-20, attualmente in fase di sviluppo, oppure effettuarne un lancio di prova in concomitanza con l’anniversario.

