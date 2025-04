nordcorea-testa-sistemi-d’arma-navale,-kim:-rafforzare-nucleare

Roma, 30 apr. (askanews) – La Corea del Nord ha effettuato il suo primo test degli avanzati sistemi d’arma del nuovo cacciatorpediniere del paese. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale KCNA, in un giorno in cui lo stesso leader Kim Jong Un ha ordinato di accelerare le capacità della marina per eseguire attacchi nucleari.

Sotto la supervisione di Kim, la Corea del Nord ha effettuato il “test di applicazione in combattimento” dei sistemi d’arma montati sul nuovo cacciatorpediniere da 5mila tonnellate chiamato “Choe Hyon” lunedì e martedì, secondo quanto riportato da KCNA.

Il varo della nuova nave da guerra sarebbe avvenuto venerdì, secondo quanto annunciato dai media ufficiali. Il cacciatorpediniere è dotato di missili da crociera strategici supersonici, missili balistici tattici e altri mezzi di attacco. Ieri e lunedì sarebbero stati effettuati lanci di prova di tutte queste armi, oltre che dei cannoni da 127 mm, secondo KCNA.

Il leader nordcoreano ha sottolineato la necessità di “perfezionare” i sistemi d’arma della nave da guerra per operazioni integrate in breve tempo. “E’ importante stabilire un sistema difensivo proattivo e offensivo sulla base di una potente capacità di attacco”, ha dichiarato Kim, citato dalla KCNA.

“E’ giunto il momento di fare una scelta responsabile per accelerare l’armamento nucleare della marina al fine di difendere lo stato e la sovranità marittima dalle minacce attuali e future”, ha detto ancora il leader nordcoreano, stabilendo compiti non specificati per raggiungere tale obiettivo.

Durante il varo della settimana scorsa, Kim aveva chiesto di costruire più navi da guerra della classe “Choe Hyon” e incrociatori più grandi, nonché vari tipi di navi da scorta, l’anno prossimo, e anche di sviluppare “sottomarini a propulsione nucleare” in futuro.

A marzo, la Corea del Nord ha svelato un sottomarino a propulsione nucleare in costruzione, con il suo leader che ha avvertito che la capacità di difesa marittima del paese sarà “pienamente” proiettata “in acque necessarie senza limitazioni”.

Le foto diffuse dalla Corea del Nord mostrano sistemi di missili e radar in dotazione al cacciatorpediniere che somigliano a quelli realizzati in Russia. Questo suggerisce che lo sviluppo di queste armi sia legato alla stipula da parte di Kim e del presidente russo Vladimir Putin di un accordo di partenariato strategico globale che prevede anche la collaborazione reciproca sul piano militare.

In particolare – secondo quanto segnala l’agenzia di stampa Yonhap – il missile da crociera supersonico lanciato dal nuovo cacciatorpediniere somiglierebbe ai missili da crociera ipersonici russi “Zircon”, mentre l’installazione del radar a scansione elettronica sembra simile a quella delle navi russe.