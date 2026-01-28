nordcorea:-testato-avanzato-sistema-lanciarazzi-multiplo

Roma, 28 gen. (askanews) – La Corea del Nord ha testato un sistema aggiornato di lanciarazzi multipli di grosso calibro sotto la supervisione diretta del leader Kim Jong Un, con l’obiettivo di valutarne l’efficacia operativa, secondo quanto riferito mercoledì dai media statali.

Kim ha definito il test, condotto ieri, di “grande significato per migliorare l’efficacia della nostra deterrenza strategica”, affermando che il sistema d’arma potrebbe essere utilizzato per “attacchi specifici”, ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale Kcna.

La prova missilistica arriva mentre Pyongyang dovrebbe convocare all’inizio del prossimo mese il primo congresso del partito al potere dopo cinque anni. Il nono congresso, ha detto Kim, “chiarirà i piani della fase successiva per rafforzare ulteriormente la deterrenza nucleare del paese”.

Il giorno precedente, i militari sudcoreani avevano annunciato di aver individuato il lancio di diversi missili balistici a corto raggio da nord di Pyongyang verso il Mar del Giappone.

Secondo la Kcna, Kim ha sottolineato che “tutti gli indici sono stati migliorati per massimizzare la capacità di attacco e, in particolare, la mobilità, l’intelligenza e la precisione dei razzi sono state notevolmente potenziate”. Ha inoltre descritto il “sistema di volo autoguidato con guida di precisione” come una delle caratteristiche principali dell’arma, parlando di “miglioramento costante ed evoluzione ininterrotta della nostra tecnologia di difesa”.

Le attività in questione, ha aggiunto il leader nordcoreano, mirano esclusivamente ad accrescere il livello della deterrenza contro una guerra nucleare. “Costruire la capacità offensiva più affidabile e applicare su di essa la strategia di deterrenza è la linea invariabile della politica di difesa nazionale del nostro partito”, ha affermato ancora.

Le fotografie diffuse mostrano Kim accompagnato dalla figlia Ju Ae, insieme a Kim Jong Sik, vice direttore di dipartimento del Comitato centrale del partito, e a Jang Chang Ha, capo dell’Amministrazione missilistica.

Il lancio viene interpretato come una dimostrazione di forza in vista della presentazione, al prossimo congresso, dei piani quinquennali di sviluppo nel settore della difesa, dell’economia e in altri ambiti per il 2026-2030.

Il test si è svolto anche mentre il sottosegretario alla Difesa degli Stati uniti per la politica, Elbridge Colby, era in visita in Corea del Sud per colloqui sulla sicurezza, inclusa la spinta di Seul a dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare, prima di dirigersi in Giappone.

Sono stati lanciati quattro razzi che, secondo la Kcna, hanno colpito un bersaglio in mare a 358,5 chilometri dal punto di partenza.

I lanciarazzi multipli nordcoreani di calibro 600 millimetri hanno una gittata massima di circa 400 chilometri, sufficiente a raggiungere tutte le principali basi militari della Corea del Sud.