nordcorea:-vendita-elicotteri-usa-a-seoul-deliberata-provocazione

Pyongyang: continueremo a rafforzare la nostra deterrenza strategica

Roma, 23 ago. (askanews) – La Corea del Nord ha denunciato oggi la decisione Usa di autorizzare la potenziale vendita di elicotteri da guerra Apache alla Corea del Sud come un atto “provocatorio che mina deliberatamente ad aumentare l’instabilità nella regione”.

“Questo è un atto provocatorio e sconsiderato che aumenta deliberatamente l’instabilità della sicurezza nella regione”, si legge in una dichiarazione attribuita a un funzionario nordcoreano dall’agenzia di stampa di stato KCNA. “Gli Stati Uniti stanno diventando sempre più attivi nelle loro vendite di armi al Giappone, alla Repubblica di Corea e ad altri alleati nella regione Asia-Pacifico, e questa è una sfida alla sicurezza nella regione che non può essere ignorata”, continua la dichiarazione.

Washington ha annunciato all’inizio di questa settimana la decisione di approvare una proposta di vendita alla Corea del Sud di 36 elicotteri d’attacco AH-64E Apache e altri materiali per un valore di 3,5 miliardi di dollari.

“Poiché gli Stati Uniti sono determinati a fornire materiale bellico e attrezzature letali ai loro alleati nella regione, la deterrenza strategica della Repubblica democratica popolare di Corea (nome ufficiale della Corea del Nord, ndr.) sarà ulteriormente rafforzata per proteggere la sicurezza nazionale e gli interessi e la pace regionale” ha aggiunto il funzionario.

Seoul e Washington hanno lanciato lunedì la loro esercitazione annuale “Ulchi Freedom Shield”, della durata di 11 giorni, con l’obiettivo di rafforzare la loro prontezza difensiva congiunta contro le crescenti minacce militari della Corea del Nord.