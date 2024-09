nordio:-sangiuliano?-lo-inviterei-alla-cautela-per-il-suo-ruolo

Il ministro della Giustizia ospite a Start su Sky Tg24

Roma, 4 set. (askanews) – “Non sono qualificato per dare consigli a nessuno. Per quanto mi riguarda io non ho nemmeno un ‘sito’ Facebook o Twitter. Anche il mio staff e i miei collaboratori mi tengono lontano, perché molte volte sono fonti di equivoci e fake news, quindi, un invito alla cautela quando si occupano posti di grande responsabilità, ma questo non significa che sia una critica, vedremo come andrà”: lo ha dichiarato Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, ospite a Start su Sky TG24.