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Norvegia, a Olso cerimonia per le 77 vittime a 15 anni dalla strage
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Norvegia, a Olso cerimonia per le 77 vittime a 15 anni dalla strage

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Il 22 luglio 2011 gli attentati in città e a Utoya di Breivik

Oslo, 22 lug. (askanews) – In Norvegia si ricorda la strage del 22 luglio 2011, cerimonia a Oslo, 15 anni dopo, in memoria delle 77 vittime dell’attentato per cui è stato inaugurato un memoriale.Quel giorno l’estremista di estrema destra, Anders Behring Breivik, fece esplodere una bomba in un furgone fuori dalla sede del governo, morirono otto persone, prima di ucciderne altre 69 per lo più adolescenti, sull’isola di Utoya dove era in corso un campo estivo.Alla commemorazione è intervenuto anche il primo ministro Jonas Gahr Store: “È stato un attacco ai valori fondamentali su cui è costruito il nostro Paese. Diritti umani, uguaglianza, parità di genere, diversità e tolleranza. Attentamente pianificato, un atto deliberato radicato in atteggiamenti estremisti di estrema destra” ha detto.

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