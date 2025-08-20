mercoledì, 20 Agosto , 25

Maltempo a Milano, in due ore quasi 50mm di pioggia: evacuata comunità vicino al Lambro

(Adnkronos) - Prosegue l'allerta arancione per maltempo su...

Eurovision 2026, sarà Vienna ad ospitare la 70esima edizione

(Adnkronos) - Sarà Vienna, la capitale dell'Austria, a...

Gaza, Hamas denuncia: “Uccisi quasi 19.000 bambini dal 7/10”. Katz approva piano occupazione

(Adnkronos) - Le autorità di Gaza, in...

Diamond League, oggi tappa di Losanna: orario, azzurri impegnati e dove vedere le gare

(Adnkronos) - Torna la Diamond League. Oggi, mercoledì...
norvegia,-accuse-al-figliastro:-principe-haakon-ammette-situazione-“difficile”
Norvegia, accuse al figliastro: principe Haakon ammette situazione “difficile”

Norvegia, accuse al figliastro: principe Haakon ammette situazione “difficile”

DALL'ITALIA E DAL MONDONorvegia, accuse al figliastro: principe Haakon ammette situazione "difficile"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il principe ereditario Haakon Magnus di Norvegia ha riconosciuto la “difficile” situazione giudiziaria di Marius Borg Hoiby, all’indomani del procedimento giudiziario contro il figlio 28enne di sua moglie, la principessa Mette-Marit, formalmente accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri e violenza domestica. Il 28enne è accusato anche di maltrattamenti, atti di violenza, violazioni della libertà personale e di aver filmato e registrato video senza consenso. “L’accusa è stata formalizzata e il procedimento dovrà svolgersi ora in tribunale, che ne giudicherà l’esito”, ha dichiarato Haakon in una breve dichiarazione rilasciata alla televisione pubblica Nrk.  

Le accuse sono state presentate in seguito a una lunga indagine, avviata dopo l’arresto di Hoiby nell’agosto 2024, per presunta aggressione alla sua fidanzata dell’epoca. Il Procuratore Generale norvegese, Sturla Henriksbo, ha spiegato che Hoiby è stato accusato anche di minacce di morte, aggressione a un agente e violazione del codice della strada e che, in caso di condanna, rischierebbe fino a dieci anni di carcere. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.