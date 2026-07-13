norvegia-torna-a-casa-dopo-i-mondiali,-il-‘row’-con-il-principe-e-90mila-tifosi

(Adnkronos) – La Norvegia di Erling Haaland torna a casa dopo i Mondiali 2026 e riceve un’accoglienza trionfale. La Nazionale ha raggiunto i quarti di finale ed è stata sconfitta dall’Inghilterra per 2-1 solo ai tempi supplementari. A Oslo, la squadra e 90mila tifosi scesi in piazza si sono esibiti nell’ultimo ‘viking row’, la vogata diventata il simbolo dell’avventura nella World Cup: a dettare il ritmo, il principe Haakon.