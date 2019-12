Nosotti: “Gattuso non è solo grinta, Rino grande organizzatore. Ancelotti ci teneva a far meglio”

Il giornalista di Sky Sport, Marco Nosotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gennaro Gattuso, Carlo Ancelotti e tanto altro

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista di Sky Sport, Marco Nosotti:

Su Gennaro Gattuso

“Gattuso? Mi preme sottolineare che Rino non è solo grinta, determinazione, ma è soprattutto un grande organizzatore. La sua mano la si vede subito, l’altra cosa è che ti toglie degli alibi, fa parlare il cuore. C’è bisogno di uno che tolga alibi e tolga paure ai suoi giocatori. Il suo Milan è finito a -1 dalla zona Champions. Quando hai Manolas, Koulibaly e Allan, non è semplice ripartire dalle retroguardie”.

“Guardarsi le spalle? No. Ha chance di rimonta, ma non so fino a che punto. Sono curioso della partita contro il Sassuolo, vedere le due panchine sarà divertente. Il Napoli potrà risalire, ma dobbiamo anche vedere cosa accadrà in Champions League”.