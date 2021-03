Nosotti: “La Champions è a portata di mano, il Napoli può lottare per i suoi obiettivi”

Il giornalista di Sky Sport, Marco Nosotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Nosotti

“La Champions è lì, a portata di mano per il Napoli è tutto può accadere. Le sfide con Sassuolo e Bologna, due squadre che si stanno riprendendo, sono interessanti. Il mese di marzo in genere è quello decisivo per le vittorie dei campionati e delle qualificazioni europee. Sono in gioco un po’ di squadre ma gli azzurri hanno gli obiettivi a portata di mano. Il Napoli sta ritrovando gli uomini e per quanto riguarda le delusioni e le rese dei conti per il momento vanno messe da parte. Bisogna pensare solo alle gare da giocare. Gli azzurri possono giocarsela con le prime in classifica”.

