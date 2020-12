Notizia shock nel cuore della notte: è morto Paolo Rossi. A dare l’annuncio è Enrico Varriale

A pochi giorni dalla morte di Diego Armando Maradona, ecco un’altra doccia gelata per il calcio italiano. Ci ha lasciato Paolo Rossi, ex attaccante della Juventus ed eroe del Mondiale del 1982. E’ stato il giornalista Rai Enrico Varriale a dare la notizia attraverso il suo profilo twitter. Queste le sue parole: “Una notizia tristissima: ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro Paolo”. Paolo Rossi ci saluta all’età di 64 anni.

L’addio prematuro di Paolo Rossi

