Notte di nuovi raid israeliani a Gaza. In Italia lenzuoli bianchi esposti come sudari in varie città

di Giusy Mercadante, Marta Tartarini, Andrea Sangermano e Vania Vorcelli

ROMA – Notte di raid israeliani su Gaza. Il portavoce della Protezione civile, Mahmud Bassal, ha riferito della morte di cinque persone a seguito del crollo di un’abitazione a Jabalia. Un’altra vittima si è registrata a ovest di Nuseirat a causa di un attacco con drone a una tenda di sfollati. Il bilancio, però, sarebbe di almeno otto morti. Ci sarebbe anche una donna incinta. Non è noto il numero dei feriti. Questi nuovi attacchi fanno parte della rinnovata offensiva – l’operazione Carri di Gideon -che punta ad azzerare Hamas. L’Idf ha riferito di aver avviato un’indagine sull’attacco che ieri a Khan Younis ha portato alla morte di 9 bambini della stessa famiglia, tutti sotto i 12 anni, figli di una pediatra.

50.000 SUDARI PER GAZA

Intanto, in Italia ieri si è tenuta l’iniziativa “50.000 sudari per Gaza”, per sensibilizzare sulla gravissima situazione nella striscia con oltre 50.000 vittime civili, tra cui moltissime donne e bambini. Una campagna che ha visto esporre lenzuoli bianchi come simbolo di quelli usati per avvolgere i corpi dei morti. Da Milano a Roma, passando per Bologna e Firenze. I “sudari” sono apparsi in vari comuni del Paese.

SUDARI ANCHE ALLA STATALE DI MILANO: “NON POSSIAMO RESTARE INDIFFERENTI”

Anche l’Università Statale di Milano ha aderito alla campagna. Come “grande Ateneo pubblico, per definizione luogo di libera cultura e scienza, che ha fra le sue funzioni quella di promuovere il dialogo e il confronto di idee, sentiamo di non poter più restare indifferenti di fronte all’escalation della tragedia immane che si sta consumando in Palestina”, ha fatto sapere l’Università. Così un lenzuolo è stato esposto “all’esterno della sede principale de La Statale”: “Un gesto simbolico per chiedere il cessate il fuoco immediato e per unirci all’appello per una pace duratura tra tutti i popoli”.

ROMA CAPITALE ADERISCE ALLA CAMPAGNA ‘50.000 SUDARI PER GAZA’

“Anche Roma Capitale aderisce alla campagna “50.000 sudari per Gaza”, promossa da associazioni della società civile per ricordare le vittime del terribile conflitto in corso. Un sudario bianco è stato esposto sulla facciata del Campidoglio, simbolo di lutto e di profonda solidarietà di fronte a una tragedia umanitaria che si aggrava ogni giorno. La città intende manifestare la propria vicinanza alle vittime innocenti di Gaza e ribadire l’impegno per la pace, la protezione dei diritti umani e la dignità di ogni persona. È urgente un cessate il fuoco, l’accesso agli aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e il rilancio di un processo politico che conduca finalmente ad una pace giusta e duratura, basata sul principio di due popoli e due Stati”. Lo ha riferito il Campidoglio in una nota.

BOLOGNA, IN AREA METROPOLITANA ‘SUDARI’ IN ALMENO 28 COMUNI

Sono almeno 28 i Comuni dell’area metropolitana di Bologna, quindi la metà, che hanno aderito alla campagna ‘50.000 sudari per Gaza’.

Oltre al Comune di Bologna, che ha esposto un lenzuolo bianco dal balcone della Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, come gesto simbolico per richiamare i sudari che avvolgono le vittime di Gaza, hanno aderito alla campagna anche altri Comuni dell’area metropolitana: San Lazzaro di Savena, Casalecchio, Castel Maggiore, Marzabotto, Valsamoggia, Pianoro, Monte San Pietro, San Giorgio di Piano, Budrio, Bentivoglio, Pieve di Cento, Lizzano in Belvedere, Zola Predosa, Anzola dell’Emilia, Castenaso, Granarolo, Minerbio, San Pietro in Casale, Ozzano, Crevalcore, Sala Bolognese, Loiano, Castel San Pietro Terme, Castello d’Argile, Fontanelice, Borgo Tossignano e Argelato.

A BOLOGNA SUDARI BIANCHI DAVANTI A S.STEFANO, FLASH-MOB PER GAZA

Una distesa di sudari bianchi sotto la scritta “Feed Gaza” ricopre il sagrato della Basilica di Santo Stefano a Bologna. In un centinaio hanno risposto all’appello lanciato dallo storico dell’arte Tomaso Montanari per ricordare le oltre 50.000 vittime civili della guerra nella Striscia di gaza. C’è anche la vicesindaca Emily Clancy tra le persone che si sono sdraiate per terra, avvolte in lenzuoli bianchi, simili a quelli che avvolgono i cadaveri dei palestinesi che ogni giorno muoiono negli attacchi dell’esercito israeliano o di stenti, per la carenza di cibo, acqua e cure primarie.

Una scena a tratti surreale, che si è svolta dalle 13 alle 14, nell’ora in cui la piazza si riempie di turisti, seduti nei dehors per il pranzo o l’aperitivo. Da via Santo Stefano, con in mano una coperta bianca, arriva anche il filosofo Stefano Bonaga, che si stende in mezzo agli altri corpi, donne, uomini, anziani, giovanissimi, donne con bambini nel marsupio. “Il sudario ricopre, sottrae alla vista del mondo il corpo di cui è stato fatto scempio. Avvolgere nel sudario è un gesto estremo di pietas”, spiegano gli organizzatori del flash mob “Un sudario per Gaza”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it