Notte di stelle per il Gran Galà della New Gig Promotion a Sanremo

Martedì 11 febbraio al Victory Morgana

Roma, 9 feb. (askanews) – Una serata all’insegna di eleganza, spettacolo e networking. In collaborazione con la New Gig Promotion, martedì 11 febbraio alle ore 20 il Victory Morgana ospiterà l’esclusiva cena di gala che anticipa il ricco palinsesto di eventi organizzati in loco durante la settimana del Festival di Sanremo.

L’imperdibile soirée condotto da Chiara Giuffrida, volto noto del mondo della televisione e dello sport e impreziosito da emozionanti momenti di musica e magia dal vivo, è promosso dall’imprenditore torinese Albert D’Alterio che ha rilevato nel 2024 la Gig Promotion, storica azienda di management nata negli anni ’90 a Milano.

“L’evento – racconta D’Alterio – è un incontro tra talent, brand, investitori e figure di spicco del panorama dell’intrattenimento. Il party non sarà solo un’occasione per festeggiare, ma sarà anche il primo grande evento che segna la nuova era della New GiG Promotion, nata con l’obiettivo di promuovere una community di alto livello e di creare opportunità di business e collaborazioni esclusive. Sulla professionalità ed un’attenta strategia vogliamo costruire il nostro futuro”.

Tra gli ospiti attesi il giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini, la showgirl Elisabetta Gregoraci, l’attore e regista Rocco Siffredi, i personaggi televisivi, Alex Belli, Delia Duran, Antonella Salvucci, Barbara Gambatesa, Veronica Ursida, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, Raffaella Fico, Yulia Bruschi, Federica Petagna, Audrey Chabloz e Maika Randazzo; il cabarettista Franco Neri, gli sportivi Marco Maddaloni, Nicola Ventola e Stefano Sorrentino; i web & social media stars Chiara Giuffrida, Sofia Costantini, Gabriella Chieffo, Letizia Petris, Nicole Murgia, Federica Morello, Elisa Mazzucchelli e Giada Folcia, la Business & Lifestyle Influencers Ursula Bennardo.

Dopo il Gran Gala, il Victory Morgana si trasformerà in un club esclusivo, dove a infiammare la notte sarà il sound inconfondibile di Zoo 105 e dei suoi dj che porteranno sul palco tutta la loro energia e adrenalina.