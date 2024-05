notte-rosa,-si-balla-dappertutto.-e-dal-2025-una-settimana-intera-di-festeggiamenti

RIMINI – Quest’anno si ballerà ovunque, per strada come nei negozi, per un intero fine settimana. E dall’anno prossimo la festa durerà sette giorni. L’ambassador di Vist Romagna Claudio Cecchetto punta a dare nuova linfa alla Notte Rosa, il capodanno dell’estate in Riviera adriatica. E a margine della presentazione questa mattina dello spot promozionale per portare i turisti italiani in vacanza tra Ravenna, Cesenatico e Rimini, annuncia una serie di novità.

SI POTRÀ BALLARE PER STRADA, NEI NEGOZI E IN SPIAGGIA

Già da quest’anno parte “Weekend dance”, il nuovo format per la Notte rosa basato sull’abitudine degli italiani di andare in Romagna perché si balla. E lo si potrà fare “dappertutto, per strada, nei negozi, in spiaggia“.

L’IDEA PER IL 2025

Poi la volontà nel 2025 è di allungarsi da un weekend a tutta la settimana, per “la voglia degli italiani di fare vacanza qui in Riviera, per concludersi con il “Weekend dance”. Come ribadisce lo storico talent scout, “qui si balla, la Romagna è una dance zone. L’obiettivo è che il Weekend dance diventi così apprezzato da allungarsi a una settimana”.

