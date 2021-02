Dopo la sconfitta di ieri, molte le critiche che sono state rivolte al tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Sotto esame gli errori difensivi della retroguardia azzurra sui due gol subiti dal Genoa. A commentarli anche l’ex allenatore Walter Novellino.

Novellino critica Gattuso: “Il Napoli ha regalato due gol. Non si è obbligati a costruire da dietro”

Queste le sue parole ai microfoni di ‘Tutti convocati’ su Radio24: “Dal punto di vista fisico il Napoli non sta benissimo e mancano dei giocatori importanti. E’ un periodo sfortunato del Napoli. I due gol sono stati regalati. Se non si può costruire da dietro, non si è obbligati a farlo”.

