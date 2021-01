Novellino: “Gattuso, basta prenderti sempre le colpe! Ogni volta che il Napoli perde…”

Il Napoli dopo la sconfitta contro la Juventus ha perso anche contro il Verona. Ci si aspettava una reazione della squadra ma i ragazzi di Gattuso hanno dimostrato di non aver superato la delusione di mercoledì. Il tecnico azzurro si è preso la responsabilità della sconfitta ed è nell’occhio del ciclone per un possibile esonero. Ed è proprio il Napoli l’argomento dell’intervento di Walter Novellino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Gattuso basta prenderti tutte le colpe”

“Voglio dare un consiglio a Gennaro Gattuso: basta darsi tutte le colpe. Ogni volta che il Napoli perde, sento il mister attribuirsi delle responsabilità che non ha, quasi come fosse l’unico colpevole. Non è così e glielo dico con affetto perché gli voglio bene, è stato un mio calciatore”.

Su Osimhen

“Osimhen si sbracciava, chiedeva sempre il pallone, ma non si muoveva. Il nigeriano non può pretendere che i compagni lo servano sempre se lui non fa i movimenti giusti. Era molto statico. Capisco però che era al rientro in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane”.

Su i migliori a Verona

“Ieri contro il Verona mi sono piaciuti due calciatori. Parlo di Hirving Lozano e di Diego Demme. La loro prestazione è stata positiva”.

