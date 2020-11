Tra i calciatori al centro del progetto del Napoli di Gattuso c’è anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo è tornato dagli impegni con la Nazionale e si preparano ad essere in campo domani sera contro il Milan. Il calciatore ha conquistato la fiducia del tecnico ma anche il favore di Walter Novellino. L’ex allenatore dei partenopei ha parlato del calciatore spagnolo in occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

CLICCA QUI PER L’OPINIONE DI CORBO

Le parole di Novellino

“Napoli e Milan sono due squadre che esprimono un buon calcio. Sarà una bella partita. I rossoneri hanno tanti assenti ed i partenopei possono farcela a vincere. Ha tanti uomini bravi nell’uno contro uno che sanno saltare l’uomo. Il trequartista perfetto è Mertens che ha l’abitudine di non essere sempre spalle alla porta, si sa muovere anche negli spazi stretti.

Fabian Ruiz? Mi piace tantissimo. Lo abbiamo visto anche nel match con la Spagna. Gioca senza paura e punta l’uomo. Crea moltissimo in mezzo al campo. Per me è uno dei giocatori più forti del campionato italiano. Scudetto? Ci sono tre o quattro squadre che possono lottare per lo scudetto quest’anno. Sia Napoli, Milan, che Inter hanno la possibilità di poter vincere lo scudetto”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Novellino: “Napoli-Milan sarà una bella partita. Fabian gioca senza paura” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento