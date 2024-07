Novità nel segno del benessere al parco acquatico “Caribe bay”

Aperta la nuova zona relax

Jesolo, 30 lug. (askanews) – Il parco acquatico Caribe Bay quest’estate ha riaperto ai visitatori il suo angolo caraibico nel cuore di Jesolo nel segno del benessere. Un investimento da 2 milioni di euro per il parco che nel 2023 ha visto un record di presenze, con oltre 300mila visitatori. Più spazi e servizi, compreso un minigolf, ma anche una nuova area relax in posizione panoramica, come spiega Luciano Pareschi, ceo e founder Caribe bay.”Dopo 35 anni Caribe bay si innova ulteriormente con una terrazza meravigliosa di 5mila metri con 2 tonnellate di sabbia bianca e altre 300 palme, quindi siamo arrivati a oltre 3mila palme, ma la cosa fantastica al di là di aver incrementato i servizi è il ‘Silver cape’ terrazza meravigliosa con 7 cascate d’acqua dove si è completamente immersi nella natura in questo mondo magico di Caribe bay”.”Silver Waterfalls” infatti, scivolo a doppia discesa fra i simboli del parco, storica attrazione realizzata nel 1992, è ora affiancato da un percorso pedonale che attraversa cascate, passaggi segreti, ponti sospesi e tunnel di piante tropicali, fino a raggiungere la nuova area panoramica. Un lavoro creativo che ha visto l’impegno di scenografi e paesaggisti alla ricerca di una immersione sempre più appagante nell’atmosfera dei Caraibi.