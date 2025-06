Nozze Besos, Venezia al 3° giorno di festeggiamenti: cosa è successo alla cerimonia

VENEZIA – Il fatidico sì è stato detto, gli anelli scambiati: la tre giorni di nozze di lusso tra Laurenz Sanchez Bezos e Jeff Bezos ha raggiunto ieri sera, venerdì 27 giugno, il suo momento ‘top’ a Venezia, dove praticamente si è trasferita mezza Hollywood. Oggi si è dunque entrati nel terzo e ultimo giorno di festa perché lo ‘show must go on’.

LA SPOSA COME SOPHIA LOREN

Laura Sanchez Bezos – che nel frattempo ha aggiornato con il cognome del marito il suo profilo Ig- è oggi la protagonista assoluta, con il suo vestito da sposa, sulla copertina digitale di Vogue. La rivista infatti si è assicurata l’esclusiva sulle nozze del secolo. La sposa ha indossato un abito Dolcegabbana ispirato a Sophia Loren: lo riferisce la rivista nel suo profilo Ig. L’abito da sposa “è stato sognato un anno e mezzo fa- rivela i retroscena Vogue- a cena con Domenico Dolce a New York. Il risultato finale? Una sagoma a collo alto, rifinita con 180 bottoni ricoperti di chiffon e un velo in tulle e pizzo, ispirato a quello che Sophia Loren indossava nel film Houseboat del 1958”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue (@voguemagazine)

IL LOOK PRE-CERIMONIA ALLA ‘AUDREY’

Nel pomeriggio l’ancora quasi sposa era uscita dall’hotel con un tailleur color panna di Dior, foulard e occhialoni neri, uno stile alla “Audrey”, colazione da Tiffany, per raggiungere la fondazione Cini e prepararsi a dire ‘si’. La cerimonia con scambio di promesse si è tenuta al teatro Verde, nel cuore del parco dell’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia.

LA MUSICA, LA CUCINA, IL BRIDELOOK: TUTTO “MADE IN ITALY”

Ad accompagnare la cerimonia, all’ingresso degli sposi, i versi di “Anime imperfette” di Matteo Bocelli- figlio di Andrea, molto noto negli States- poi seguite dal sempreverde “I can’t help falling in love” di Elvis. E dopo il “Yes, I do” e i baci degli sposi, gli applausi degli oltre 200 ospiti internazionali, di nuovo l’Italia protagonista, a tavola, con i piatti dello chef Fabrizio Mellino- dal ristorate della costiera amalfitana “Quattro passi” di Nerano, i dolci di Sal De Riso. Per la torta nuziale ‘se la vince’ la Francia, o meglio il pasticciere francese Cédric Grolet.

MEZZA HOLLYWOOD ALLA CERIMONIA-PARTY SENZA CELLULARI

Mezza Hollywood insieme a una rosa ristretta ed esclusiva dei miliardari del mondo hanno continuato i festeggiamenti sull’isola di San Giorgio fino alle due di notte circa. Tra i nomi più noti: Tom Brady, Orlando Bloom, Kris Jenner, Kim e Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Oprah Winfrey, Leonardo Di Caprio con la fidanzata Vittoria Ceretti. E poi Sam Altman, amministratore delegato di OpenAi e Bill Gates con la nuova fidanzata Paula Hard. E ancora un po’ di ‘politica’ con Ivanka Trump che ha portato agli sposi gli auguri di ‘papà’. Emergono in queste ore i dettagli rimasti top secret sulla cerimonia: ad accompagnare all’altare la sposa, sono stati i figli di Lauren. E ancora: è stato un evento smartphone free: i partecipanti hanno tutti dovuto lasciare i cellulari o in albergo o in custodia. Il rosa è stato il colore preferito tra le invitate, in molte lo hanno scelto per i vestiti indossati, a partire da Ivanka Trump. La figlia del presidente Usa si è presentata con un abito di Tony Ward ispirato a petali di rosa. Ma il rosa stato scelto anche da Oprah Winfrey, Sydney Sweeney, Khloé Kardashian- per lei rosa confetto e piumato di Tamara Ralph- e Brooks Nader, mentre Sarah Staudinger ha optato per un rosa cipria.

IL PROGRAMMA DELL’ULTIMO GIORNO

L’Arsenale è il set scelto per il party finale di questa ultima serata del matrimonio dei signori Bezos. Su quello che accadrà resiste il mistero di chi saranno i cantanti, dopo la smentita di un duetto su pedana galleggiante con Lady Gaga e Elton John. Inizialmente il party finale doveva essere alla Scuola Grande della Misericordia, ma poi per evitare la protesta della piattaforma «No time for Bezos- che gli attivisti hanno organizzato in parallelo alla cerimonia- è stata spostato in un luogo dall’accesso più controllabile. La Capitaneria di porto ha diramato l’avviso di divieto di accesso dalle 16 in poi a chiunque abbia accesso all’Arsenale.

VOCI SULLE PROSSIME NOZZE VIP A VENEZIA, CHI SARANNO I PROSSIMI?

Il matrimonio tra Jeff e Lauren Bezos non è ancora finito e già si sono diffusi i rumors su un possibile ‘bis’: il prossimo magnate a capitolare e dire “sì” a Venezia con un evento in grande stile potrebbe essere Bill Gates, arrivato in laguna in compagnia della sua nuova compagna, la 60enne Paula Hurd. Dopo oltre due anni di relazione stabile, il fondatore di Microsoft, oggi 69enne, ha definito Hurd la sua “serious girlfriend” in un’intervista televisiva. E tra gli ‘esperti’ sta girando voce che c’è aria di matrimonio in vista. Chissà che il matrimonio del ‘collega’ non abbia fatto pubblicità a Venezia, buona pace per gli attivisti in protesta.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it