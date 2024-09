Nubifragi a Milano: i temporali continueranno tutta la giornata

Granelli: tra le 5 e le 9 27 millimetri di pioggia sulla zona Ovest Milano, 5 set. (askanews) – Come anticipato dalle previsioni, Milano questa mattina si è svegliata sotto un vero e proprio nubifragio, con temporali e vento. Intorno alle 5 il centro città è stato scosso da tuoni fortissimi che via via hanno lasciato il posto ad una pioggia intensissima che ha allegato diverse strade.

“Tra le 5 e le 9 sono caduti 27 millimetri nella zona Ovest, 18 millimetri a Rho, meno a Est con 13 millimetri a Lambrate e 11 a Cinisello” ha scritto sui social, l’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli, spiegando che questa mattina i livelli dei fiumi Seveso e Lambro “sono ancora molto bassi”, e avvertendo che “i temporali continueranno tutta la giornata odierna, probabilmente con maggiori intensità” e raccomandando “prudenza e attenzione a tutti”.

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate per far fronte ai danni e ai disagi causati dal maltempo che da questa mattina si è abbattuto sul capoluogo lombardo. In particolare, i vigili del fuoco segnalano un intervento per liberare le persone bloccate all’interno di quattro vetture rimaste in panne in un sottopasso di via Silla completamente allagato.

Nel complesso gli interventi fino ad ora effettuati dai pompieri “sono una ventina ed altrettanti sono in coda in attesa di essere smaltiti: si tratta di scantinati allagati ed alberi pericolanti”.