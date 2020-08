AGI – Un violento temporale ha colpito Milano nella serata di ieri e in nottata, provocando danni in particolare nei quartieri a nord della città, come zona 8. Vento e pioggia hanno scoperchiato il tetto della Rsa “Pastor Angelicurs” di via Arsia, di conseguenza la strada è stata chiusa: traffico e mezzi pubblici sono stati deviati.

Il lavoro dei soccorritori è andato avanti parecchie ore, per spostare le lamiere del tetto della residenza per anziani, che erano crollate sulle auto parcheggiate in strada, fortunatamente senza provocare feriti. Nel frattempo si è provveduto a trasferire le persone ricoverate nel centro,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nubifragio a Milano, scoperchiato il tetto di una Rsa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento