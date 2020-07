“Il sottopassaggio deve essere interamente prosciugato per escludere che ci possano essere ancora dei corpi. Su questo siamo in attesa, fiduciosi, perché vorrà dire che tutte le persone sono riuscite a mettersi in salvo”. Lo ha detto il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, ospite di un forum organizzato dall’Agenzia Italpress, parlando dei danni del nubifragio di Palermo.

abr/mrv/red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nubifragio a Palermo, il Prefetto: “Non ancora esclusa presenza vittime” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento