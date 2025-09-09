nubifragio-a-portoferraio-sull’isola-d’elba:-34-mm-di-pioggia-in-15-minuti

(Adnkronos) – Forte nubifragio a Portoferraio (Livorno), sull’isola d’Elba con allagamenti e interventi in corso del sistema di Protezione Civile. Il Comune, sui propri canali social, invita i cittadini a non uscire di casa e a non usare l’automobile. Tra le 13,15 e le 13,30, come riporta la rilevazione della stazione del Centro funzionale regionale, sono già caduti oltre 34 millimetri di pioggia.

“Caduti 70 mm di pioggia in meno di un’ora. Prestiamo massima attenzione”, scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social, avvertendo che “nelle prossime ore ancora possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali”.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione su gran parte della Toscana per temporali e piogge diffuse da questo pomeriggio, martedì 9, alle 13 di domani, mercoledì, a causa di una perturbazione atlantica che sta transitando sulla nostra regione.

Nello specifico: il codice arancione per temporali anche forti e rischio idrogeologico parte dalle ore 17 di oggi, martedì 9 settembre e permane per la giornata di domani, mercoledì, fino alle ore 13 sulle zone costiere e occidentali (province di Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e parti ovest delle province di Firenze e Siena). Saranno possibili anche grandinate e colpi di vento. Il maltempo fa permanere il codice giallo nelle altre aree della Toscana fino alla mezzanotte di domani, mercoledì, con la possibilità di temporali localmente anche forti.