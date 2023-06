Nubifragio a Roma, Gualtieri: “La città non ha capacità fognaria per eventi di questa portata”

ROMA – I nubifragi e le enormi quantità di pioggia che si stanno riversando in questi giorni su Roma “sono effetto dei mutamenti climatici, di fronte a eventi di questa portata la città non ha la capacità fognaria e anche le caditoie pulite si riotturano a causa delle foglie portate giù dall’acqua”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di un’intervista alla trasmissione ‘Amministratori e cittadini’, su Rete Oro.

“Abbiamo 55mila caditoie di responsabilità del Comune e in un solo anno ne abbiamo ripulite 30mila, alcune delle quali non si toccavano da dieci anni. Siamo quasi alla pulizia del 100% delle caditoie di nostra competenza- ha spiegato Gualtieri- poi ce ne sono 400mila di competenza dei Municipi, che stiamo aiutando e potenziando, ma non si può pensare che si facciano in uno o due anni, serve più tempo”. E poi, ha sottolineato il sindaco, “ci sono gli alberi, basti pensare che il Comune ha la competenza su 340mila piante in tutta la città: nel 2019, 2020 e 2021 ne sono stati potati rispettivamente 6mila, 10mila e 14mila, noi invece finora ne abbiamo fatti ben 37mila e altri 33mila li faremo a ottobre, raggiungendo il 100% in cinque anni. In pratica abbiamo potato già un quinto degli alberi della città in un anno, e non si toccavano da decenni”.

