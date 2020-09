CAGLIARI (ITALPRESS) – Il nubifragio che ha colpito il territorio cagliaritano nelle ultime ore ha lasciato il segno. Dopo la tempesta con pioggia torrenziale e fulmini, in città si registrano allagamenti specialmente nella municipalità di Pirri, una delle zone più delicate dal punto di vista idrogeologico. Allagamenti anche nella strada statale 195 e sull’Asse Mediano, due delle principali arterie della città Metropolitana che hanno visto andare il traffico in tilt. Cambio di programma anche per il Cagliari Calcio, che a meno di venti minuti dall’inizio della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Razvan Marin ha deciso di annullare l’incontro con la stampa e posticiparlo a domani.

L’articolo Nubifragio su Cagliari, allagamenti e alberi caduti proviene da Notiziedi.

