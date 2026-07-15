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Nucleare, Pichetto: Chi si oppone vuole decrescita

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“Legge delega entro inizio agosto”

Roma, 15 lug. (askanews) – “Il Senato è impegnato con la legge delega che confido dovrebbe essere approvata definitivamente entro la pausa estiva, quindi entro i primi giorni d’agosto, e questo è il primo passo. Esprimo un solo rammarico sulla legge delega. Essendo una legge delega, essendo un qualcosa che riguarda il prossimo decennio e avendo sempre chiesto di fare valutazioni nel merito, mi spiace che ci sia un’opposizione politica perché, mentre si giustifica per alcune forze politiche che vogliono la cosiddetta decrescita felice, quindi legittimo diritto per chiunque di chiedere di diventare più poveri, io per i miei nipoti voglio che siano se non più ricchi, almeno come noi, e quindi su quello lo giustifico”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’intervista concessa a GEA.”Non giustifico – ha aggiunto – altre forze politiche che hanno detto no a un qualcosa che, poi, peraltro sarà operativamente gestito dai futuri governi: prossima legislatura e ancora la successiva perché la prossima legislatura sarà ’27-’32 se dura cinque anni, quindi in questo momento stiamo parlando di attività che riguarderanno gli anni ’32, ’33, ’34”.

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