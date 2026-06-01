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Nucleare, Pichetto: ok giovani perché leggono, senza retropensiero Chernobyl
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Nucleare, Pichetto: ok giovani perché leggono, senza retropensiero Chernobyl

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Roma, 1 giu. (askanews) – In Italia i giovani sono più favorevoli delle generazioni più anziane al ritorno dell’energia nucleare perché “io ritengo, che leggono di più. Non hanno il retropensiero di Chernobyl, come hanno per dire gli anziani. E di conseguenza leggono, si informano, hanno più fiducia nella scienza che non gli anziani, probabilmente”. Lo ha sostenuto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da da TGCOM24. “Poi naturalmente, sono gli analisti che devono fare queste valutazioni sociologiche”, ha aggiunto.

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