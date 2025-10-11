Nucleare, Renaissance Fusion: Sam Guilaumé è il nuovo Ceo

Roma, 11 ott. (askanews) – Sam Guilaumé è il nuovo Ceo di Renaissance Fusion, start-up che sviluppa tecnologie innovative nel campo della fusione nucleare, con sede nell’area di Grenoble (Francia). Ingegnere elettronico di formazione, con due decenni di esperienza internazionale alla guida di aziende Deep Tech, Guilaumé ha assunto l’incarico l’8 ottobre scorso.

“Sono profondamente onorato di entrare a far parte di questo straordinario team in una fase così cruciale. Sono pienamente impegnato a portare avanti la nostra missione di costruire un leader globale nella fusione nucleare, garantendo la sovranità energetica dell’Europa e affrontando al contempo una delle più grandi sfide tecnologiche dell’umanità. Ringrazio profondamente Francesco Volpe per aver portato Renaissance Fusion al suo attuale livello di maturità e coloro che ripongono in me la loro fiducia. Insieme, scriveremo il prossimo capitolo con ambizione, innovazione e determinazione”, spiega Guilaumé.

La nomina del nuovo Ceo si inserisce in un percorso strategico verso gli obiettivi chiave dell’azienda: la prossima introduzione sul mercato di un nuovo tipo di superconduttori ad alta temperatura (HTS, in inglese) e delle soluzioni basate sui metalli liquidi di punta, e l’accellerazione dello sviluppo di un reattore a fusione (modello stellarator) che basato su queste due tecnologie di punta.

“Do il benvenuto a Sam Guilaumé e gli auguro ogni successo. Con la sua riconosciuta esperienza nella guida e nella crescita di aziende deep-tech, unita a grandi qualità umane, Sam supporterà Renaissance Fusion nelle sue prossime fasi di sviluppo e rafforzerà il suo posizionamento come attore leader nella fusione nucleare”, afferma Sylvie Richard, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Renaissance Fusion e Direttore della Divisione Programmi e Strategia di EDF.

Renaissance Fusion è stata fondata nel 2020 dal fisico italiano Francesco Volpe e da Martin Kupp, professore di imprenditorialità e strategia presso l’ESCP Business School e l’ESMT di Berlino. Finora, Volpe ha ricoperto anche il ruolo di CEO e CTO. Sotto la sua guida, l’azienda è cresciuta fino a 100 dipendenti e ha raccolto oltre 60 milioni di euro di fondi. Volpe si concentrerà ora sul ruolo di CTO e sullo sviluppo dello stellarator.

“Stiamo entrando in fase di commercializzazione delle nostre tecnologie di punta, l’HTS e i metalli liquidi. Allo stesso tempo, abbiamo bisogno di raccogliere maggiori capitali e mobilitare altri stakeholder per affermare la nostra visione di stellarator rispetto ai nostri concorrenti. Per portare avanti queste due missioni contemporaneamente, abbiamo bisogno di un nuovo capitano. Non riesco a pensare a una persona migliore di Sam – che, oltretutto, ha attraversato l’Atlantico su una barca a vela. Gli do il benvenuto al timone dell’azienda con tutto il cuore”, sottolinea Volpe.