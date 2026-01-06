“nuje-simme-single”-in-scena-al-teatro-“il-piccolo”:-risate-e-musica-a-fuorigrotta

Venerdì 16 gennaio il Teatro “Il Piccolo” di Fuorigrotta, a Napoli, ospiterà la commedia musicale “Nuje simme single”, uno spettacolo brillante e attuale che affronta con ironia una condizione sempre più diffusa nella società contemporanea: l’essere single.

Sul palco Marilena Allocca, Anna Maria da Brescia (nella foto in alto) e Matteo Mauriello (nella foto al centro), protagonisti di una messa in scena vivace, ritmata e capace di coinvolgere il pubblico attraverso musica, comicità e situazioni nelle quali è facile riconoscersi.

La produzione dello spettacolo è curata dall’Associazione Art City Box, rappresentata dal responsabile Ciro Salvio Marfella.

«Su suggerimento del direttore artistico Luigi Rubiconti – sottolinea Marfella – abbiamo ritenuto questo spettacolo, visto l’alto tasso di divertimento, particolarmente adatto ad ampliare il panorama di crescita della nostra associazione».

Il cast è stato arricchito unendo alle interpretazioni di Marilena Allocca e Anna Maria da Brescia la verve e l’energia di Matteo Mauriello, «una scelta – spiega ancora Marfella – pensata anche per incrementare il senso di appartenenza al nostro territorio».

La supervisione generale porta la firma del regista Leopoldo Staffelli (nella foto in basso con Ciro Salvio Marfella), mentre completano la squadra Roberto Tedesco e Domenico Credo, impegnati nella diffusione dell’evento.

“Nuje Simme Single” si preannuncia come una serata all’insegna del sorriso e della leggerezza, confermando il Teatro Il Piccolo come uno spazio vivo e attento alle produzioni capaci di coniugare intrattenimento, qualità artistica e tematiche attuali.