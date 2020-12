Numeri shock per Raul Albiol: “Supera Leo Messi in una speciale classifica!” Il Napoli lo ha lasciato andar via troppo presto?

Il CIES ha stilato una classifica dei calciatori più utilizzati in Liga nell’anno solare 2020 (ad eccezione dei portieri, che generalmente non sono soggetti a turnover). Ed è incredibile il dato che vi stiamo per fornire. Il giocatore più utilizzato quest’anno risponde al nome di Raul Albiol, che supera addirittura la leggenda vivente, Leo Messi. L’ex Napoli è primo con 2952 minuti. Lo segue Messi, appunto, con 2924 minuti. Terzo gradino del podio per Iago Aspas del Celta Vigo con 2908 minuti all’attivo.

I numeri di Raul Albiol

E’ un dato davvero curioso questo. Secondo l’opinione comune Albiol lascia il Napoli per andare a “svernare” a casa sua. In realtà, numeri alla mano, il centrale spagnolo avrebbe fatto ancora comodo al collettivo partenopeo. Sono tante le ragioni. Albiol non è solo un semplice difensore, ma è un vero e proprio regista difensivo. Gestiva la difesa, esaltava le doti di un Koulibaly, che negli ultimi due anni non è mai stato brillante come lo era nel triennio sarriano. Forse un Raul Albiol in più avrebbe fatto comodo a questo Napoli.

