AGI – È di 650 persone il numero massimo di presenze consentite a Cala Mariolu, spiaggia del golfo di Orosei, in provincia di Nuoro. L’ha stabilito con un’ordinanza il Comune di Baunei, fissando anche le modalità per attraccare alla località balneare e le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni: da 100 a 1.000 euro.

“L’accesso a Cala Mariolu”, si legge nel provvedimento del sindaco Salvatore Corrias, consigliere regionale del Pd, “potrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo del pontile oggetto della concessione demaniale del 2016. Lo sbarco è previsto nell’orario dalle 9 alle 17. Non si potrà sostare nella spiaggia oltre due ore a testa”.

L’articolo Numero chiuso a Cala Mariolu, in Sardegna. Sanzioni fino a 1000 euro proviene da Notiziedi.

