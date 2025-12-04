giovedì, 4 Dicembre , 25

Nuoto, 4×50 stile mixed campione d’Europa con record del mondo

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 4 dic. (askanews) – La 4×50 stile libero mixed è campione d’Europa con un pazzesco record del mondo che cancella l’1’27″33 siglato dalla Francia ai Mondiali di Melbourne. Un assolo fantastico fin dal primo metro con il lancio di Leonardo Deplano come sempre solido al lancio e terzo dietro ma in scia a Croazia ed Ungheria; la remuntada è dei due capitani coraggiosi Lorenzo Zazzeri (20″51) e Silvia Di Pietro (23″07) che mette al collo la trentacinquesima medaglia tra mondiali ed europei; chiusura affidata alla libellula Sara Curtis (22″71) che con la solita classe, potenza ed eleganza lascia alle spalle la concorrenza. Una staffetta d’oro che nuota in 1’27″26.

