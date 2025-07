nuoto,-italia-d’argento-nella-4×100-stile-con-il-record-italiano

Roma, 27 lug. (askanews) – La Nazionale della 4×100 stile libero non scende giù dal podio iridato, si conferma per la terza volta consecutiva vice campione del mondo, battuta solo dalla Australia che vince in 3’08″97 e trascinata da una pazzesca ultima frazione di Kyle Chalmers in 46″53. Argento azzurro con il record italiano: 3’09″98. Terzi sono gli Stati Uniti in 3’09″64; battuta ancora una volta la Gran Bretagna quarta in 3’10″73.

Gara di altissimo livello degli azzurri. Il debuttante Carlos D’Ambrosio ritocca il primato personale e il record italiano juniores (47″78) e cambia terzo; Thomas Ceccon (47″10) mantiene la posizione ma a contatto con Usa e Aussie; poi il proscenio è tutto di capitan Lorenzo Zazzeri (47″36) che risale al secondo posto con una delle sue migliori frazione; lancia Manuel Frigo, come sempre fenomenale staffettista, che non può nulla su Chalmers ma è bravissimo a rintuzzare l’attacco dello statunitense Kulow e chiude in 47″34. Gli alfieri azzurri cancellano il 3’10″11 siglato dagli stessi Ceccon, Zazzeri, Frigo ma con Miressi al lancio per l’argento olimpico ai Giochi di Tokyo 2020. (Foto DBM / DeepBlueMedia)