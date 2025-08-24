domenica, 24 Agosto , 25
Nuoto, Mondiali jrs. D’Ambrosio oro nei 100 sl

Roma, 24 ago. (askanews) – Si chiudono con le finali della sesta giornata i mondiali juniores all’Aquatic Complex di Otopeni. Un altro fenomeno del nuoto azzurro, un ragazzo capace di andar forte gara dopo gara, giorno dopo giorno. Carlos D’Ambrosio fa nuovamente scacco matto e piazza una strepitosa tripletta vincendo i 100 stile libero. Un assolo fantastico dopo il bronzo nei 50 e la corona di re dei 200 sl con ritocco del suo record italiano. Perfetta la prova del 18enne vicentino – tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, allenato da Luca De Monte e argento con la 4×100 sl e terzo con la 4×200 – reattivo allo start (0.63), veloce al passaggio in 23″08 e sempre a marce impossibili per la concorrenza in un ritorno da 24″80.

