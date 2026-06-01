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Nuoto, Paltrinieri vince 10 km di fondo agli Assoluti di Piombino
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Nuoto, Paltrinieri vince 10 km di fondo agli Assoluti di Piombino

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Roma, 1 giu. (askanews) – Gregorio Paltrinieri vince in 1h48’25″7 la dieci chilometri di nuoto di fondo che ha aperto gli Assoluti di fondo in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle spalle del campione carpigiano, al terzo titolo nei campionati assoluti, si piazza Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto in 1h48’26″6. Domenico Acerenza completa il podio tutto targato Fiamme Oro in 1h48’28″6. Quarta posizione per Andrea Filadelli (Marina Militare) in 1h48’30″1, quinto Dario Verani (Esercito) in 1h48’33″8. Nella prova femminile vince la spagnola Angela Martinez in 1h58’14″8; secondo posto per Linda Caponi (Carabinieri) in 1h58’17″6 che si prende titolo assoluto e pass per gli europei di Parigi. Completano il podio nazionale Giulia Berton (Marina Militare), quarta in 1h58’27″5, e Alessia Ossoli (Aurelia Nuoto), settima in 1h58’53″7. “È stata una gara durissima. Lo immaginavamo poiché metteva in palio la qualificazione per gli europei di Parigi. Abbiamo tirato dal quinto chilometro in poi; dunque la seconda metà è stata molto tirata. Ho cercato di mettermi davanti e tenere un ritmo alto. Baratti è proprio il mio mare: piatto, non troppo freddo, è la condizione che preferisco – prosegue il 31enne olimpionico tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato al Centro Federale di Ostia da Fabrizio Antonelli – Siamo la nazionale di fondo più forte al mondo insieme alla Germania e all’Ungheria. C’è una competizione notevole: almeno dieci ragazzi potevano vincere oggi. Il campionato italiano si tende a snobbarlo delle volte, ma è una gara di altissimo livello”. (Andrea Masini / DBM)

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