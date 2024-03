Nuova Bmw X2, il suv coupé sportivo cresce di dimensioni

Benzina, diesel ed elettrica. Prezzi da 46.100

Milano, 6 mar. (askanews) – Dopo 318mila unità vendute nel mondo dal lancio nel 2018, arriva la seconda generazione di Bmw X2 che si allinea alla line-up del gruppo per la serie X che prevede modelli più sportivi o sac, sport activity coupé, per i numeri pari e più vocati all’off-road per i numeri dispari. Al debutto su un modello pari, la versione full electric elettrica offerta in due varianti con batteria da 65 kW: iX2 eDrive20 con motore da 204 CV sull’asse anteriore e fino a 480 km di autonomia e una versione più potente iX2 xDrive30 da 313 CV con motori su entrambi gli assali e trazione integrale.

La nuova X2 è prodotta sulla stessa piattaforma dell’X1 nello stabilimento di Ratisbona in Germania dove si producono anche batterie. L’X2 cresce di dimensioni (20cm in lunghezza a 4,5 metri) ed è disponibile anche con alimentazione a benzina con un 3 cilindri 1.5 litri mild hybrid (sDrive20i) e diesel 4 cilindri 2.0 (sDrive18d e e xDrive 20d). Top di gamma è la versione X2 M35i xDrive con motore 4 cilindri 2 litri da 300 CV, trazione integrale, cambio a 7 marce steptronic a doppia frizione e due coppie di terminali di scarico, come da tradizione M.

Il design è caratterizzato dalle linee da coupé con frontale muscoloso e tetto spiovente nella parte posteriore dove spiccano i passaruota allargati e i fari posteriori orizzontali e un piccolo spoiler. All’interno spiccano il Bmw Curved Display con l’ultimo sistema operativo 9, semplificato nell’utilizzo e con nuovi servizi digitale di streaming e gaming disponibili con l’offerta Bmw Digital Premium. Le finiture sono ottime con materiale di alta qualità e l’opzione Veganza o pelle vegana per i rivestimenti dei sedili. Buona l’abitabilità anche dietro nonostante le linee da coupé, mentre la capacità di carico del bagagliaio è di 560-1.470 litri.

Abbiamo provato il top di gamma X2 M35i xDrive e l’elettrica iX2 xDrive30 su un percorso misto di circa 150 km da Milano a Piacenza. La versione M regala piacere di guida con un ottimo handling, preciso nell’inserimento in curva grazie a un assetto sportivo ma capace di assorbire bene le irregolarità del terreno, presenti in abbondanza sui colli piacentini. La trazione integrale garantisce un’ottima trazione e permette di scaricare a terra la potenza in sicurezza anche in condizioni di bagnato, come quelle del test. Di livello gli interni, con materiali di alta qualità piacevoli al tetto e finiture molto curate. Come optional è disponibile il tetto in vetro panoramico. Completo e intuitivo il sistema di infotainment compatibile con Apple e Android. Molto coinvolgente il sound, amplificato con i Bmw sounds digitali. Ottime le prestazioni anche della versione elettrica che dispone di molta coppia, come tutte le ev, mentre la velocità è limitata a 180 km/h. I prezzi partono da 46.100 euro per la X2 sDrive20i fino ai 63.200 della M35i xDrive.