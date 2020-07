Wall Street ha chiuso in forte rialzo sulla scia dell’ottimismo per la ripresa economica che prevale sulle preoccupazioni per i rischi di un prolungarsi dell’epidemia. Il Dow Jones è salito dell’1,78% a 26.287,03 punti, il Nasdaq, che ha segnato il nuovo massimo storico, ha guadagnato il 2,21% a 10.433,65, mentre l’S&P500 ha registrato un incremento dell’1,59% a 3.179,72 punti.

In un momento favorevolissimo ai tecnologici, con il Nasdaq che continua a macinare record, la stella piu brillante è quella di Amazon, le cui azioni hanno chiuso in rialzo del 5,77% a 3.057 dollari. Il valore di mercato della società ha quindi superato i 1.500 miliardi di dollari.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nuova chiusura record per il Nasdaq. Le azioni Amazon superano i 3.000 dollari proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento