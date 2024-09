Nuova era per le Frecce Tricolori. E Pininfarina disegna la livrea

ROMA – Una nuova era si apre per le Frecce Tricolori, eccellenza dell’Aeronautica Militare riconosciuta a livello internazionale, che si doteranno del velivolo M-346, gioiello dell’industria italiana firmato Leonardo, adattato alle esigenze specifiche della Pattuglia Acrobatica Nazionale. A rendere ancora più iconico quello che sarà il nuovo protagonista delle esibizioni è la livrea, ideata dai designer di Pininfarina, un altro ambasciatore dell’eccellenza italiana. Con questa collaborazione, tre simboli del Made in Italy si uniscono per portare il Tricolore nei cieli di tutto il mondo.

La nuova livrea è stata presentata durante la cerimonia per il rientro delle Frecce Tricolori dal loro ‘North America Tour 2024’, alla presenza del Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del ministro della Difesa Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen.SA Luca Goretti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa Amm. Giuseppe Cavo Dragone, e di numerose altre istituzioni. L’evento si è svolto presso l’aeroporto militare di Istrana, sede del 51° Stormo Caccia ‘Ferruccio Serafini’.

La livrea, ‘Design by Pininfarina’, esalta la bellezza e la fluidità del volo delle Frecce Tricolori. Il risultato è un disegno visibile su tre dimensioni, per garantire che, durante le evoluzioni dei velivoli, ci sia sempre un elemento grafico riconoscibile in grado di trasmettere al pubblico una sensazione di velocità e dinamismo. Una combinazione perfetta di eleganza e potenza, tratti distintivi sia di Pininfarina che della Pattuglia Acrobatica Nazionale, rappresentazione di operosità, ingegno e lavoro di squadra, valori fondanti dell’Aeronautica Militare. Questa sinergia tra Pininfarina, rinomata per il suo design innovativo e raffinato, e le Frecce Tricolori, pattuglia acrobatica inserita nel Guinness World Records nel 2022, è dunque un omaggio all’eccellenza italiana.

“È un grande onore presentare la nuova livrea delle Frecce Tricolori disegnata da Pininfarina- dichiara Silvio Angori, vicepresidente e amministratore delegato di Pininfarina- Questo progetto si ispira a quello che abbiamo definito il Rinascimento del Tricolore, un’idea che incarna il nostro orgoglio nazionale e la celebrazione del simbolo che ci rappresenta nel mondo. Le Frecce Tricolori non sono solo un emblema di abilità tecnica e precisione, ma anche di passione e dedizione. Con questa livrea celebriamo il loro spirito e il loro impegno, creando un’opera che accompagnerà le loro esibizioni mozzafiato per decenni. Ringraziamo l’Aeronautica Militare per la fiducia riposta nella Pininfarina e nella sua creatività che da quasi 95 anni continua a rappresentare il design italiano nel mondo”.

La prestigiosa collaborazione tra Pininfarina e l’Aeronautica Militare, per il progetto Frecce Tricolori, è stata catturata in un video che illustra il “dietro le quinte” del lavoro svolto dai designer di Pininfarina. Dalle fasi iniziali di ricerca creativa, fino alla rappresentazione in realtà virtuale immersiva 3D della scelta finale in scala 1:1. Il video è stato proiettato in anteprima in occasione dell’evento di Istrana, e reso da oggi disponibile su tutti i canali di comunicazione.

